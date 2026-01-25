Киев отказался от ключевого требования Москвы на переговорах Украина отвергла требование России по выводу ВСУ из Донбасса

Украинская сторона в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби отвергла требование по выводу ВСУ из Донбасса, на котором настаивала делегация России, сообщает «РБК-Украина». По данным источников, в политической части встречи прорыва не произошло. Однако сторонам удалось достичь прогресса в военном блоке.

Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины; определение того, что именно считать прекращением огня и его нарушениями, — говорится в публикации.

По данным портала Axios, по итогам второго дня переговоров делегации России, США и Украины в Абу-Даби провели совместный обед. Это вызвало чувство надежды у одного из представителей американской администрации.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон возобновили рабочие контакты по раздражителям. По словам дипломата, данные встречи специально не афишируются для создания благоприятной рабочей обстановки.