Делегации России, США и Украины пообедали за одним столом после переговоров Axios: делегации России, США и Украины провели совместный обед в Абу-Даби

Делегации России, США и Украины в Абу-Даби провели совместный обед по итогам второго дня переговоров, передает портал Axios. Отмечается, что это вызвало чувство надежды у одного из представителей Соединенных Штатов.

У меня возникло чувство надежды, — говорится в материале.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на санитарный автомобиль в Херсонской области и инициирует международное разбирательство. Дипломат отметила, что Киев пошел на эскалацию на фоне проходящих в Абу-Даби переговоров.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров по территориальным реалиям и первопричинам кризиса. По его словам, оппоненты также стремились игнорировать аспекты постконфликтного обустройства.

Еще один раунд переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби пройдет на следующей неделе. Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что украинские официальные лица назвали прошедшие встречи позитивными.