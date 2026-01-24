В США раскрыли, когда пройдут новые переговоры по Украине

Еще один раунд переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби пройдет на следующей неделе, пишет корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X. По его словам, украинские официальные лица назвали прошедшие встречи позитивными и конструктивными.

Украинские официальные лица сообщили мне, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были «позитивными» и «конструктивными». Еще один раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе, — пишет Равид.

Ранее источник ТАСС сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине в Абу-Даби прошла не безрезультатно. Первый день трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23 января. 24 января переговоры продолжились и продлились несколько часов. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров по территориальным реалиям и первопричинам кризиса. По его словам, оппоненты также стремились игнорировать аспекты постконфликтного обустройства.