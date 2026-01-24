Стало известно, есть ли результаты у встречи по Украине в Абу-Даби

Участники российской делегации (в центре) после окончания трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Стало известно, есть ли результаты у встречи по Украине в Абу-Даби ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби прошли небезрезультатно

Трехсторонняя встреча по Украине в Абу-Даби прошла небезрезультатно, сообщил ТАСС источник. Первый день трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23 января. 24 января переговоры продолжились и продлились несколько часов.

Так нельзя сказать, они [результаты] есть, — сказал собеседник агентства.

Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров по территориальным реалиям и первопричине кризиса. По его словам, оппоненты также стремились игнорировать аспекты постконфликтного обустройства.

До этого сообщалось, что переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали косвенным подтверждением решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта. Итальянские журналисты назвали трехстороннюю встречу беспрецедентным форматом.