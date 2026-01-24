На Западе указали на скрытое значение переговоров в Абу-Даби L`Antidiplomatico: встреча в ОАЭ показала главную роль РФ и США в урегулировании

Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали скрытым признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет итальянское издание L`Antidiplomatico. По его информации, встреча в ОАЭ стала сдвигом в дипломатическом балансе.

Прямой трехсторонний диалог между Россией, США и Украиной. Этот беспрецедентный формат уже свидетельствует о сдвиге в дипломатическом балансе и скрытом признании того, что без Вашингтона и Москвы ничего нельзя решить и урегулировать, — говорится в материале.

Ранее источник сообщал, что переговорные команды в Абу-Даби изучают и обсуждают сразу несколько документов, касающихся мирного урегулирования на Украине. По его информации, затрагиваются вопросы территорий, гарантий безопасности и иные аспекты.

До этого сообщалось, что в Абу-Даби стартовал второй день переговоров делегаций России, Соединенных Штатов и Украины по урегулированию конфликта. По информации источников, знакомых с ходом процесса, встречи уже начались и проходят в разных форматах.