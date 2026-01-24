Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 12:41

Второй день переговоров по Украине стартовал в Абу-Даби

Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров делегаций России, Соединенных Штатов и Украины по урегулированию конфликта, сообщил ТАСС. По информации источника, знакомого с ходом процесса, встречи уже начались и проходят в разных форматах.

Да. [Проходят] в разных форматах, — сообщил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласована президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.

Также стало известно, что стартовавший в ОАЭ первый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию столкнулся с серьезными затруднениями из-за обсуждения территориального аспекта.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном. По его словам, глава государства понимает, что, скорее всего, ему просто выдвинут условия, которые придется принять.

Абу-Даби
переговоры
Россия
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Судоходные пути закрыты»: в Херсонской области восстановят порты
Россиянам будут больше платить за производственные травмы
Названы дата и место прощания с Олейниковым
Как выбрать новую кухню: от планировки до фурнитуры
«Украинцы перешли в наступление»: Орбан вновь сказал «нет» Киеву
На Западе указали на скрытое значение переговоров в Абу-Даби
«Может вырваться и другой»: Онищенко об угрозе новой пандемии в 2026 году
Москвичам сообщили о самой холодной ночи с начала зимы
На Западе привели доводы в пользу отказа от покупки Гренландии
Животные на службе: получают ли зарплату собаки и есть ли у них пенсия
Гастроэнтеролог назвал кофеманам максимальную дозу эспрессо
Эксперт предрекла массовое банкротство ресторанов в Киеве
Королевская семья Британии: новости, Кейт в бешенстве от слухов о разводе
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Зеленский обратился к Трампу после удара ВС России по объектам ВПК
Больше половины жителей Турции проголосовали за досрочные выборы
В США раскрыли, согласится ли Зеленский уступить территории
Российская лыжница вышла в четвертьфинал в спринте на Кубке мира
Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов
Дания попросила НАТО обратить внимание на Арктику
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.