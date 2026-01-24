Второй день переговоров по Украине стартовал в Абу-Даби

Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров делегаций России, Соединенных Штатов и Украины по урегулированию конфликта, сообщил ТАСС. По информации источника, знакомого с ходом процесса, встречи уже начались и проходят в разных форматах.

Да. [Проходят] в разных форматах, — сообщил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласована президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.

Также стало известно, что стартовавший в ОАЭ первый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию столкнулся с серьезными затруднениями из-за обсуждения территориального аспекта.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном. По его словам, глава государства понимает, что, скорее всего, ему просто выдвинут условия, которые придется принять.