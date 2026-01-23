Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 19:04

Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине

Reuters: Россия продвигает анкориджскую формулу переговоров по Украине в ОАЭ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу», согласованную президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года, пишет Reuters. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.

Суть формулы заключается в переходе всего Донбасса под контроль России и немедленном прекращении огня на других участках фронта. Линия разграничения при этом закрепляется по текущему положению войск на момент подписания соглашения.

Ранее о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ сообщал Sky News. При этом оставалось неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представляют исключительно военные.

При этом в Кремле не подтвердили информацию о якобы проходящих в Абу-Даби неофициальных переговорах по Украине. Отвечая на вопрос журналистов о контактах, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что ему ничего об этом не известно.

Россия
США
Украина
переговоры
