23 января 2026 в 14:02

Стало известно о начале трехсторонних переговоров в ОАЭ

Sky News: в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в ОАЭ стартовали, передает Sky News. При этом пока неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева.

Впервые за время конфликта начались прямые переговоры между Россией, Украиной и США. Однако мы еще не знаем, находятся ли представители России и Украины в одной комнате, — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах будут представлять исключительно военные. Однако он не стал уточнять, кто именно полетит в Абу-Даби.

Также Песков обратил внимание и на то, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования. Одновременно с этим представитель Кремля отметил, что на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

Тем временем военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов выразил мнение, что российские войска могут полностью освободить Донбасс уже этим летом. По его словам, в ближайшей перспективе Киеву придется столкнуться с потерей значительных территорий.

