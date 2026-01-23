Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время Военэксперт Артамонов: ВС РФ могут полностью освободить Донбасс уже этим летом

Российские войска могут полностью освободить Донбасс уже этим летом, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, в ближайшей перспективе Киеву придется столкнуться с потерей значительных территорий. Он отметил, что следующим логичным шагом станет создание буферной зоны в северных областях Украины.

Мы достаточно быстро выйдем на рубежи Донбасса, просто в силу того, что ничто нам не помешает это сделать. Исходя из этого, уже в ближайшем будущем сделать предметом торга территории ДНР не удастся. Краткосрочный период, который, возможно, сейчас касается непосредственно переговоров, — это полное освобождение Донбасса до июня-июля. И, скорее всего, решение вопроса по Херсону до осени. Следующий момент — создание буферной зоны. Я не берусь говорить по поводу Харькова. Но я даже не сомневаюсь, что за вполне обозримый период в несколько месяцев мы сумеем освободить Сумы, создав там буферную зону, и подойдем к Днепропетровску, — пояснил Артамонов.

Он добавил, что стратегической целью на более отдаленную перспективу является выход к Днепру. По словам военного эксперта, это исторически соответствует границе России XVIII века.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования. При этом представитель Кремля отметил, что на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.