Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:27

Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время

Военэксперт Артамонов: ВС РФ могут полностью освободить Донбасс уже этим летом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские войска могут полностью освободить Донбасс уже этим летом, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, в ближайшей перспективе Киеву придется столкнуться с потерей значительных территорий. Он отметил, что следующим логичным шагом станет создание буферной зоны в северных областях Украины.

Мы достаточно быстро выйдем на рубежи Донбасса, просто в силу того, что ничто нам не помешает это сделать. Исходя из этого, уже в ближайшем будущем сделать предметом торга территории ДНР не удастся. Краткосрочный период, который, возможно, сейчас касается непосредственно переговоров, — это полное освобождение Донбасса до июня-июля. И, скорее всего, решение вопроса по Херсону до осени. Следующий момент — создание буферной зоны. Я не берусь говорить по поводу Харькова. Но я даже не сомневаюсь, что за вполне обозримый период в несколько месяцев мы сумеем освободить Сумы, создав там буферную зону, и подойдем к Днепропетровску, — пояснил Артамонов.

Он добавил, что стратегической целью на более отдаленную перспективу является выход к Днепру. По словам военного эксперта, это исторически соответствует границе России XVIII века.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования. При этом представитель Кремля отметил, что на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

ДНР
СВО
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Стало известно, кого назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Защита оспорит арест владельца ТЦ после обрушения с погибшим
«Дипломатическая игра»: в Турции восхитились изящным решением Путина
Появились детали встречи Путина и Аббаса
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.