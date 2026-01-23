Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:41

В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ

Песков: в Кремле ничего не слышали о неофициальных переговорах по Украине в ОАЭ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Кремле не подтвердили информацию о якобы проходящих в Абу-Даби неофициальных переговорах между представителями России, США и Украины. Отвечая на вопрос журналистов о контактах в ОАЭ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего об этом неизвестно.

Нет, я не располагаю (такой) информацией, я не знаю, — сказал Песков.

Ранее в ряде СМИ и социальных медиа появились сообщения о том, что столица Эмиратов стала площадкой для закрытых встреч по поиску путей урегулирования конфликта. Портал Sky News сообщал, что трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в ОАЭ уже начались. При этом пока неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский определил состав делегации для участия в переговорах в Абу-Даби. Руководителем группы назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров. В состав миссии также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов и глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

