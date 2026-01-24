Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине ТАСС: территориальный вопрос стал самым сложным на переговорах по Украине в ОАЭ

Стартовавший в ОАЭ первый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию столкнулся с серьезными затруднениями из-за обсуждения территориального аспекта, сообщает источник ТАСС. Встреча делегаций началась 23 января.

Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности, — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российская делегация под руководством начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова выехала из отеля в Абу-Даби накануне второго дня трехсторонних переговоров по Украине. Известно, что переговоры проходили в максимально закрытом режиме: без аккредитации для прессы и раскрытия места проведения.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном. По его словам, глава государства понимает, что, скорее всего, ему просто выдвинут условия, которые придется принять, или же оставят наедине со своими проблемами.