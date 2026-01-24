Делегация из России покинула отель перед вторым днем переговоров в Абу-Даби

Российская делегация под руководством начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова выехала из отеля в Абу-Даби накануне второго дня трехсторонних переговоров по Украине, пишет РИА Новости. Встреча делегаций началась 23 января.

Известно, что переговоры проходили в максимально закрытом режиме: без аккредитации для прессы и без раскрытия точного места проведения. Перед началом переговорного процесса с главами делегаций встретился президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Официально о старте переговоров МИД ОАЭ сообщил около 18:30 мск.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном. По его словам, глава государства понимает, что, скорее всего, ему просто выдвинут условия, которые придется принять, или же оставят наедине со своими проблемами.

До этого министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби помогут достичь урегулирования конфликта.