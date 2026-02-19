Американцы не пустили белорусов на заседание Совета мира США не выдали визы делегации от Белоруссии на заседание Совета мира

Власти Соединенных Штатов отказали в выдаче виз делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира, несмотря на своевременное выполнение Минском всех необходимых формальностей, заявили ТАСС в пресс-службе белорусского МИД. Дипломаты подчеркнули, что уведомления американским протокольным службам были направлены в установленном порядке, а документы поданы заблаговременно.

Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были, — говорится в сообщении.

Ранее в Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира, созванного американским лидером Дональдом Трампом. Приглашения на мероприятие получили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, но они не стали принимать в нем участие.

Кроме того, председатель парламентской комиссии по международным делам Белоруссии Сергей Рачков отметил, что предложение Трампа о создании Совета мира по Газе вписывается в контуры складывающегося многополярного мира. Парламентарий полагает, что новая структура не подменит Организацию Объединенных Наций, но способна усилить равновесие в глобальных отношениях.