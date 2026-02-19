Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 02:45

Самолет российской делегации вернулся в Москву из Женевы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет российской делегации, участвовавшей в переговорах по Украине в Женеве, приземлился в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник. Информация о результатах встречи пока не раскрывается.

Самолет прибыл после почти семи часов полета, — говорится в сообщении.

Ранее источник в переговорной группе сообщил, что помощник президента РФ Владимир Мединский перед вылетом из Женевы провел закрытую двухчасовую встречу в отеле InterContinental. Покидая гостиницу, глава российской делегации подтвердил журналистам, что консультировался с представителями Украины.

До этого стало известно, что европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве. Они не принимали участия в обсуждениях. Официальной реакции Брюсселя на это не поступало.

Кроме того, члены российской делегации доложат президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Женеве при первой возможности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он воздержался от оценок результатов контактов, предложив дождаться возвращения делегации.

