Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 23:16

Европу оставили за дверью женевских переговоров

РИА Новости: европейские делегации не допустили на переговоры по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве, передает РИА Новости. Они не принимали участия в обсуждениях. Официальной реакции Брюсселя на это не поступало.

Их не допустили, участия не принимали ни в трехсторонних, ни в двусторонних обсуждениях, — заявили в источнике.

Ранее источник в переговорной группе сообщил, что помощник президента РФ Владимир Мединский перед вылетом из Женевы провел закрытую двухчасовую встречу в отеле InterContinental. Покидая гостиницу, глава российской делегации подтвердил журналистам, что консультировался с представителями Украины.

Кроме того, Мединский заявил журналистам, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве носили напряженный, но конструктивный характер. По словам дипломата, консультации продолжались два дня, потребовали значительных временных затрат и проходили в различных форматах.

Кроме того, глава делегации от России сообщил о завершении трехсторонних консультаций России, Украины и Соединенных Штатов в Женеве. По словам дипломата, встреча 18 февраля продолжалась примерно два часа.

Евросоюз
переговоры
Европа
Женева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не хочет мира»: Лавров раскрыл подоплеку слов Зеленского в Мюнхене
Такера Карлсона задержали в аэропорту Израиля
ВСУ атаковали объекты энергетики Белгорода
Двое мирных жителей пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области
Срок ожидания, жизнь после: ответ врача на топ вопросов о пересадке почки
Криминальная столица Европы: беженцы превратили Польшу в «Укрополь»
«Черная вдова», иск от Тиммы, проблемы с алкоголем: как живет Анна Седокова
Кадыров рассказал, как разрешились разногласия с Керимовым
Песков поставил на место США в ядерном вопросе к России и Китаю
Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии цементных заводов на Кубани
Туктамышева встретила Снуп Догга и рассказала ему о своих чувствах
Европу оставили за дверью женевских переговоров
Великобритания начала угрожать Зеленскому после переговоров
Путин поддержал Кубу в трудный час
Замглавы Новороссийска задержали
Атомный ледокол «Сибирь» экстренно вышел в Финский залив
В Москве в автомобиле взорвался газовый баллон
Россиянин рискнул жизнью ради спасения тонущего в океане животного
Российская ПВО уничтожила больше сотни вражеских БПЛА за несколько часов
Бумажные квитанции уйдут в прошлое. Что готовят россиянам в сфере ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.