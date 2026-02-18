Европу оставили за дверью женевских переговоров РИА Новости: европейские делегации не допустили на переговоры по Украине

Европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве, передает РИА Новости. Они не принимали участия в обсуждениях. Официальной реакции Брюсселя на это не поступало.

Их не допустили, участия не принимали ни в трехсторонних, ни в двусторонних обсуждениях, — заявили в источнике.

Ранее источник в переговорной группе сообщил, что помощник президента РФ Владимир Мединский перед вылетом из Женевы провел закрытую двухчасовую встречу в отеле InterContinental. Покидая гостиницу, глава российской делегации подтвердил журналистам, что консультировался с представителями Украины.

Кроме того, Мединский заявил журналистам, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве носили напряженный, но конструктивный характер. По словам дипломата, консультации продолжались два дня, потребовали значительных временных затрат и проходили в различных форматах.

Кроме того, глава делегации от России сообщил о завершении трехсторонних консультаций России, Украины и Соединенных Штатов в Женеве. По словам дипломата, встреча 18 февраля продолжалась примерно два часа.