Переговоры по Украине в Женеве завершились

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Женеве завершились, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Отмечается, что 18 февраля раунд длился около двух часов.

Переговоры в швейцарском городе стартовали накануне, 17 февраля, и были рассчитаны на двухдневный формат. Вчерашний раунд продлился около шести часов. Мероприятие проходило в отеле InterContinental, российскую сторону возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии приняли дополнительные меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, где разместились члены российской делегации. По информации журналистов, на входе в гостиницу дежурили сотрудники полиции и охраны.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что властям Украины не помешает исторический ликбез от Мединского. Так он прокомментировал высказывания украинского президента Владимира Зеленского о необходимости завершения конфликта.