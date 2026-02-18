Ппомощник президента РФ Владимир Мединский (в центре) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Властям Украины не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского, заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал высказывания украинского лидера о необходимости завершения конфликта.

Для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского. Как и большинству европейских патронов Зеленского, — сказал депутат.

По его мнению, Зеленский демонстрирует «убогий» уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности». Депутат также заявил, что поведение украинского лидера свидетельствует об отсутствии политической выдержки и хороших манер. Он добавил, что глава Украины находится в состоянии агонии крайней степени.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив сообщил NEWS.ru, что украинская сторона боится встречи с Мединским на переговорах в Женеве, опасаясь, что он обнародует все подлые поступки Киева. По его словам, формат предстоящего диалога прогнозируется в соответствии с моделью стамбульского.