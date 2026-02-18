Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:12

Слуцкий призвал провести исторический ликбез для Киева

Слуцкий: Зеленскому точно не помешает исторический ликбез от Мединского

Ппомощник президента РФ Владимир Мединский (в центре) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Ппомощник президента РФ Владимир Мединский (в центре) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Властям Украины не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского, заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал высказывания украинского лидера о необходимости завершения конфликта.

Для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского. Как и большинству европейских патронов Зеленского, — сказал депутат.

По его мнению, Зеленский демонстрирует «убогий» уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности». Депутат также заявил, что поведение украинского лидера свидетельствует об отсутствии политической выдержки и хороших манер. Он добавил, что глава Украины находится в состоянии агонии крайней степени.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив сообщил NEWS.ru, что украинская сторона боится встречи с Мединским на переговорах в Женеве, опасаясь, что он обнародует все подлые поступки Киева. По его словам, формат предстоящего диалога прогнозируется в соответствии с моделью стамбульского.

Владимир Зеленский
Леонид Слуцкий
Владимир Мединский
Госдума
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК
«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.