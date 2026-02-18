Раскрыта обстановка у отеля в Женеве, где разместилась российская делегация

Раскрыта обстановка у отеля в Женеве, где разместилась российская делегация У отеля российской делегации President Wilson в Женеве усилили меры безопасности

Правоохранительные органы Швейцарии приняли дополнительные меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, где разместились члены российской делегации на переговорах с США и Украиной, передает РИА Новости. Сегодня, 18 февраля, состоится новая встреча в рамках переговорного процесса.

По информации агентства, на входе в гостиницу дежурят сотрудники полиции и охраны. Тем временем на парковке находится полицейский на мотоцикле.

Переговоры России, США и Украины проходят в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее стало известно, что делегация России выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве. Переговорщики, предположительно, направляются к месту проведения встречи в отеле InterContinental Geneva.

До этого информированный источник сообщил, что участники трехсторонних переговоров в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, настроены на серьезную работу. По его словам, ожидается, что вторая встреча будет предметной.