18 февраля 2026 в 11:22

Раскрыта обстановка у отеля в Женеве, где разместилась российская делегация

У отеля российской делегации President Wilson в Женеве усилили меры безопасности

Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Правоохранительные органы Швейцарии приняли дополнительные меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, где разместились члены российской делегации на переговорах с США и Украиной, передает РИА Новости. Сегодня, 18 февраля, состоится новая встреча в рамках переговорного процесса.

По информации агентства, на входе в гостиницу дежурят сотрудники полиции и охраны. Тем временем на парковке находится полицейский на мотоцикле.

Переговоры России, США и Украины проходят в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее стало известно, что делегация России выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве. Переговорщики, предположительно, направляются к месту проведения встречи в отеле InterContinental Geneva.

До этого информированный источник сообщил, что участники трехсторонних переговоров в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, настроены на серьезную работу. По его словам, ожидается, что вторая встреча будет предметной.

