Делегация России выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров с США и Украиной, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что делегация, предположительно, направляется к месту проведения переговоров в отеле InterContinental Geneva.

Как сообщалось ранее, переговоры по Украине в Женеве продолжаются в трехстороннем формате. На второй день обсуждения, 18 февраля, они также пройдут в закрытом режиме. Формат встречи не менялся, и доступ журналистов на мероприятие не предусмотрен.

Политолог Константин Блохин заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине продвинулись достаточно далеко и в ближайшее время можно ожидать видимых результатов. Эксперт отметил, что процесс идет сложно во многом из-за позиции европейских политиков и киевских властей. Также появилась информация о разногласиях внутри украинской делегации на переговорах в Женеве, касающихся целесообразности заключения соглашения под руководством США. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что быстрое подписание соглашения с Россией при посредничестве Вашингтона могло бы принести пользу Киеву.