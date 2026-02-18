Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 11:15

Российская делегация покинула отель в Женеве

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Делегация России выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров с США и Украиной, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что делегация, предположительно, направляется к месту проведения переговоров в отеле InterContinental Geneva.

Как сообщалось ранее, переговоры по Украине в Женеве продолжаются в трехстороннем формате. На второй день обсуждения, 18 февраля, они также пройдут в закрытом режиме. Формат встречи не менялся, и доступ журналистов на мероприятие не предусмотрен.

Политолог Константин Блохин заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине продвинулись достаточно далеко и в ближайшее время можно ожидать видимых результатов. Эксперт отметил, что процесс идет сложно во многом из-за позиции европейских политиков и киевских властей. Также появилась информация о разногласиях внутри украинской делегации на переговорах в Женеве, касающихся целесообразности заключения соглашения под руководством США. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что быстрое подписание соглашения с Россией при посредничестве Вашингтона могло бы принести пользу Киеву.

Россия
Женева
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нужно секретное оружие»: Леонова оценила шанс Петросян на медаль Олимпиады
Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Кубы
«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера
«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести исторический ликбез для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.