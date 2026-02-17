Политолог рассказал, будет ли прогресс на переговорах по Украине Политолог Блохин допустил прогресс на переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию украинского кризиса зашли настолько далеко, что в скором времени можно ожидать очевидного прогресса, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с «Вести.Ру». По словам эксперта, переговоры идут тяжело из-за препятствий, которые создают европейские политики и власти Киева.

Мы видим, что один раунд идет за другим. И, очевидно, вполне возможно, что нас ждет в скором будущем какой-то прогресс. И об этом прогрессе говорит и [президент США] Дональд Трамп, и в самом деле переговоры зашли довольно-таки далеко — до этого они так далеко никогда не заходили, — подчеркнул Блохин.

Ранее появилась информация о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством США. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов полагает, что оперативное заключение соглашения с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».