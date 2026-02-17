Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:09

Политолог рассказал, будет ли прогресс на переговорах по Украине

Политолог Блохин допустил прогресс на переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры по урегулированию украинского кризиса зашли настолько далеко, что в скором времени можно ожидать очевидного прогресса, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с «Вести.Ру». По словам эксперта, переговоры идут тяжело из-за препятствий, которые создают европейские политики и власти Киева.

Мы видим, что один раунд идет за другим. И, очевидно, вполне возможно, что нас ждет в скором будущем какой-то прогресс. И об этом прогрессе говорит и [президент США] Дональд Трамп, и в самом деле переговоры зашли довольно-таки далеко — до этого они так далеко никогда не заходили, — подчеркнул Блохин.

Ранее появилась информация о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством США. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов полагает, что оперативное заключение соглашения с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».

политологи
переговоры
Украина
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
Госдеп высказался о сделке с РФ по ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.