Раскрыт формат второго раунда украинских переговоров в Женеве

Формат трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине, проходящих в Женеве, остается прежним, и во второй день дискуссии продолжатся за закрытыми дверями, сообщил ТАСС информированный источник. По словам собеседника агентства, модальности встречи не изменились, допуск прессы на мероприятие по-прежнему не предусмотрен.

Модальности не поменялись, все пройдет в закрытом для прессы режиме, — говорится в сообщении.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом Россией и Украиной в ходе женевских переговоров. Трехсторонние консультации между Москвой и Киевом прошли при модерации Вашингтона.

Кроме того, представитель российской делегации сообщил, что переговоры по украинской проблематике в Женеве протекали в крайне сложной эмоциональной обстановке. Продолжительность встречи составила шесть часов.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия, способствующие урегулированию украинского кризиса, являются важными. Дипломат подчеркнула стремление Москвы к мирному разрешению ситуации, отметив, что именно Киев и его европейские союзники пытаются принизить значимость дипломатических усилий.