18 февраля 2026 в 09:41

Захарова оценила значимость переговоров в Женеве по Украине

Захарова: любой ведущий к урегулированию шаг имеет значение

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Любой шаг, ведущий к урегулированию конфликта на Украине, имеет значение, заявила в интервью радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что именно Киев и его европейские союзники принижают важность диалога. Дипломат подчеркнула, что Москва стремится к мирному разрешению кризиса.

Любой шаг, который может привести к [пути] или провести по пути, который идет к урегулированию ситуации, имеет большое значение, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров в Женеве по Украине начнется в 11:00 мск. Делегации Российской Федерации, США и Украины провели встречу 17 февраля, она продлилась шесть часов. Известно, что группу российских делегатов возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

До этого политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил мнение, что британцы, также прибывшие в Женеву, хотели продемонстрировать свою значимость. По его словам, действия Великобритании носят имиджевый характер, рассчитанный на внутреннюю аудиторию.

