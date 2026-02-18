Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине

Второй раунд переговоров в Женеве по Украине начнется в 11:00 мск, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Делегации РФ, США и Украины провели встречу 17 февраля, она продлилась шесть часов. Известно, что группу российских делегатов возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

В 09:00 по Женеве, — сказал источник.

Ранее появилась информация, что делегация Украины раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под эгидой США. По информации источника, Буданов считает, что оперативное заключение соглашения с Россией было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что переговоры по урегулированию украинского кризиса зашли настолько далеко, что в скором времени можно ожидать очевидного прогресса. По словам эксперта, переговоры идут тяжело из-за препятствий, которые создают европейские политики и власти Киева.