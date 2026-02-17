Стало известно об атмосфере на переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Стало известно об атмосфере на переговорах по Украине ТАСС: переговоры по Украине в Женеве были напряженными

Переговоры по Украине в швейцарской Женеве прошли в очень напряженной атмосфере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. Встреча продлилась шесть часов.

[Переговоры] были очень напряженными. Длились шесть часов. На данный момент завершились, — сказал собеседник агентства.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. В составе украинской команды — секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие.

Ранее появилась информация, что делегация Украины раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под эгидой США. По информации источника, Буданов считает, что оперативное заключение соглашения с Россией было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».

Помимо этого, сообщалось, что британская делегация прибыла в Женеву, чтобы узнать о результатах мирных переговоров. При этом Великобритания не принимает участия в процессе урегулирования.