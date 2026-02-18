Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026

Уиткофф оценил итоги переговоров по Украине в Женеве

Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Женеве

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия и Украина достигли существенного прогресса на переговорах в Женеве, сообщил в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Соединенные Штаты выступили модератором трехсторонних консультаций между Москвой и Киевом.

Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки, — написал Уиткофф.

Ранее появилась информация, что делегация Украины раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под эгидой США. По информации источника, Буданов считает, что оперативное заключение соглашения с Россией было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что британцы, также прибывшие в Женеву, хотели продемонстрировать свою значимость. По его словам, действия Великобритании носят имиджевый характер, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Эксперт также предположил, что британцы проведут отдельные двусторонние встречи по вопросу Ирана как с американцами, так и с украинской делегацией.

