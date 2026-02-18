Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 21:10

Стало известно, когда Путину доложат итоги переговоров в Женеве

Песков: итоги переговоров в Женеве доложат лично Путину при первой возможности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Члены российской делегации доложат президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Женеве при первой возможности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он воздержался от оценок результатов контактов, предложив дождаться возвращения делегации.

Сразу при первой возможности будет доклад президенту. Сейчас они прилетят — и будут итоги. Пока рано задавать такие вопросы, — сказал Песков.

Представитель Кремля также не стал комментировать конструктивность настроя Украины и участие США в переговорах. По словам Пескова, для каких-либо выводов пока слишком рано, необходимо дождаться информации от делегации.

Ранее стало известно, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, консультации шли два дня, заняли много времени и проходили в разных форматах.

До этого глава делегации от России сообщил о завершении трехсторонних консультаций России, Украины и Соединенных Штатов в Женеве. По словам дипломата, встреча 18 февраля продолжалась примерно два часа.

