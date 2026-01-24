Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Раскрыты детали переговорного процесса в Абу-Даби ТАСС: переговорщики в Абу-Даби обсуждают сразу несколько документов по Украине

Переговорные команды в Абу-Даби изучают и обсуждают сразу несколько документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом процесса. По его информации, затрагиваются вопросы территорий, гарантий безопасности и иные аспекты.

Их (документов. — NEWS.ru) несколько. <...> [Обсуждаются] и территории, и гарантии, и иные аспекты, — уточнил источник.

Ранее появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласована президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. При этом первый раунд трехсторонних переговоров столкнулся с серьезными затруднениями из-за обсуждения территориального аспекта.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном. По его словам, глава государства понимает, что, скорее всего, ему просто выдвинут условия, которые придется принять.