Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 18:53

Захарова обвинила Киев в эскалации на фоне переговоров

Захарова: Россия не оставит без ответа атаку ВСУ в Херсонской области

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на санитарный автомобиль в Херсонской области и инициирует международное разбирательство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Киев пошел на эскалацию на фоне проходящих в Абу-Даби переговоров.

Захарова подчеркнула, что российские правоохранительные органы уже начали работу, чтобы каждый причастный к этому преступлению понес неотвратимое и суровое наказание. По ее словам, российская сторона намерена задействовать международные организации для осуждения действий Киева. МИД РФ настаивает на том, что удары по гражданским медикам являются тяжелейшим преступлением против человечности.

Киев не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели, — констатировала Захарова.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи утром 24 января. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.

Украина
МИД РФ
Мария Захарова
переговоры
Херсонская область
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Золотовицкий в гробу вертится»: Цыганова о назначении Богомолова
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби
Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше
«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии
Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы
Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ
В МГУ в честь праздника разливали медовуху
Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%
«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ
Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу
Что такое пробиотики простыми словами и в чем их польза для организма
Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа
Орбан предложил Украине статус буферного государства
Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.