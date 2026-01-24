Захарова обвинила Киев в эскалации на фоне переговоров Захарова: Россия не оставит без ответа атаку ВСУ в Херсонской области

Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на санитарный автомобиль в Херсонской области и инициирует международное разбирательство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Киев пошел на эскалацию на фоне проходящих в Абу-Даби переговоров.

Захарова подчеркнула, что российские правоохранительные органы уже начали работу, чтобы каждый причастный к этому преступлению понес неотвратимое и суровое наказание. По ее словам, российская сторона намерена задействовать международные организации для осуждения действий Киева. МИД РФ настаивает на том, что удары по гражданским медикам являются тяжелейшим преступлением против человечности.

Киев не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели, — констатировала Захарова.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи утром 24 января. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.