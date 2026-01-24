ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи Алешковский больницы на въезде в Голую Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Транспорт поврежден, судьба трех членов медицинской бригады неизвестна.

Машина повреждена, судьба членов бригады неизвестна. Следов их гибели или ранений на месте не обнаружено. Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе, — написал он.

По словам Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.

Утром 24 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над Ростовской и Белгородской областями. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.