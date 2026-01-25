Подросток вышел из себя и выстрелил в лицо пассажиру автобуса

Подросток вышел из себя и выстрелил в лицо пассажиру автобуса В Пушкине девятиклассник поссорился с пассажиром автобуса и выстрелил ему в лицо

Подросток выстрелил в лицо пассажиру автобуса в городе Пушкине, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По информации ведомства, о драке в салоне на остановке «Саперная» в полицию сообщил сам водитель общественного транспорта.

24 января в 08:38 в полицию Пушкинского района от водителя автобуса маршрута № 188 поступило сообщение о драке в салоне на остановке «Саперная» в городе Пушкине, где одному из ее участников выстрелили в лицо. Нарядом патрульно-постовой службы задержан ученик девятого класса, — отметили в МВД.

Предварительно установлено, что юноша выстрелил в лицо 59-летнему мужчине из пускового устройства во время ссоры. Пострадавшему понадобилась госпитализация. Позже его отпустили на амбулаторное лечение. Школьника опросили и передали родителям, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

