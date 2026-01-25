Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 13:58

Подросток вышел из себя и выстрелил в лицо пассажиру автобуса

В Пушкине девятиклассник поссорился с пассажиром автобуса и выстрелил ему в лицо

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подросток выстрелил в лицо пассажиру автобуса в городе Пушкине, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По информации ведомства, о драке в салоне на остановке «Саперная» в полицию сообщил сам водитель общественного транспорта.

24 января в 08:38 в полицию Пушкинского района от водителя автобуса маршрута № 188 поступило сообщение о драке в салоне на остановке «Саперная» в городе Пушкине, где одному из ее участников выстрелили в лицо. Нарядом патрульно-постовой службы задержан ученик девятого класса, — отметили в МВД.

Предварительно установлено, что юноша выстрелил в лицо 59-летнему мужчине из пускового устройства во время ссоры. Пострадавшему понадобилась госпитализация. Позже его отпустили на амбулаторное лечение. Школьника опросили и передали родителям, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина расправился с другом на охоте в Саратовской области и хотел выдать все за случайность. Следователи установили, что между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый выстрелил в приятеля из ружья. Пострадавший погиб мгновенно.

До этого в Нижнем Тагиле полиция задержала мужчину, устроившего ночную стрельбу из пистолета во дворе дома после ссоры с женой из-за денег, потраченных на пиццу. Подозреваемым оказался 44-летний машинист, который уже имеет две судимости: за незаконный оборот оружия и нападение на представителя органов власти.

драки
происшествия
Cанкт-Петербург
автобусы
стрельба
