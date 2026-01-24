Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 19:36

Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу

В Нижнем Тагиле мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой из-за пиццы

Фото: t.me/gumvdso
Читайте нас в Дзен

В Нижнем Тагиле полиция задержала мужчину, устроившего ночную стрельбу из пистолета во дворе своего дома после ссоры с женой из-за денег, потраченных на пиццу, сообщил пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемым оказался 44-летний машинист, который уже имеет две судимости: за незаконный оборот оружия и нападение на представителя органов власти.

Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии «под мухой», полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет <...>. Владелец «Бульдога» на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал: «Пар выпустил», — рассказал Горелых.

Ранее водитель устроил стрельбу из-за парковки в Парголово. По информации ведомства, водитель Lada Largus пытался припарковаться, но ему помешали мужчина и женщина из Volkswagen. По предварительной версии, они первыми спровоцировали ссору и начали угрожать петербуржцу саперной лопаткой. В ответ владелец Lada выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Нижний Тагил
полиция
пиццы
стрельбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби
Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше
«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии
Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы
Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ
В МГУ в честь праздника разливали медовуху
Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%
«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ
Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу
Что такое пробиотики простыми словами и в чем их польза для организма
Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа
Орбан предложил Украине статус буферного государства
Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.