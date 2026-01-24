Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу В Нижнем Тагиле мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой из-за пиццы

В Нижнем Тагиле полиция задержала мужчину, устроившего ночную стрельбу из пистолета во дворе своего дома после ссоры с женой из-за денег, потраченных на пиццу, сообщил пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемым оказался 44-летний машинист, который уже имеет две судимости: за незаконный оборот оружия и нападение на представителя органов власти.

Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии «под мухой», полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет <...>. Владелец «Бульдога» на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал: «Пар выпустил», — рассказал Горелых.

