19 января 2026 в 10:38

Вспыльчивый водитель устроил стрельбу из-за парковочного места

В Парголово водитель Lada выстрелил из пистолета во время ссоры на парковке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Водитель устроил стрельбу из-за парковки в Парголово, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По информации ведомства, двое автомобилистов не поделили парковочное место рядом с домом на улице Архитектора Белова.

Водитель Lada Largus пытался припарковаться, но ему помешали мужчина и женщина из Volkswagen. По предварительной версии, они первыми спровоцировали ссору и начали угрожать петербуржцу саперной лопаткой. В ответ владелец Lada выстрелил в воздух из травматического пистолета.

После этого конфликт прекратился. Стрелявший водитель доставлен для разбирательства в отдел полиции. Травматический пистолет у него изъят, — добавили правоохранители.

Ранее водителя Porsche арестовали на два месяца, после того как он протаранил в подмосковной Балашихе служебный автомобиль полиции и был задержан со стрельбой. Фигурант уголовного дела о насилии в отношении представителя власти и умышленном повреждении имущества частично признал свою вину.

До этого в Свердловской области недовольный клиент автосервиса увез механика в лес и выстрелил ему в шею. Мужчина выжил и сумел позвонить своему брату, который нашел его и отвез в больницу. Нападавший, известный в определенных кругах как Эдик Богомол, попытался скрыться. Полиция задержала его на границе с Казахстаном.

