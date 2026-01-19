Вспыльчивый водитель устроил стрельбу из-за парковочного места В Парголово водитель Lada выстрелил из пистолета во время ссоры на парковке

Водитель устроил стрельбу из-за парковки в Парголово, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По информации ведомства, двое автомобилистов не поделили парковочное место рядом с домом на улице Архитектора Белова.

Водитель Lada Largus пытался припарковаться, но ему помешали мужчина и женщина из Volkswagen. По предварительной версии, они первыми спровоцировали ссору и начали угрожать петербуржцу саперной лопаткой. В ответ владелец Lada выстрелил в воздух из травматического пистолета.

После этого конфликт прекратился. Стрелявший водитель доставлен для разбирательства в отдел полиции. Травматический пистолет у него изъят, — добавили правоохранители.

