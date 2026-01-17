Плохой ремонт машины едва не стоил автомеханику жизни

В Свердловской области недовольный клиент автосервиса увез механика в лес и выстрелил ему в шею, рассказал портал E1.RU. Мужчина выжил и сумел позвонить своему брату, который нашел его и отвез в больницу. Инцидент случился в октябре 2025 года в Михайловске.

Обстоятельства задержания и детали преступления раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Нападавший, известный в определенных кругах как Эдик Богомол, попытался скрыться от правосудия. Полиция задержала его на границе с Казахстаном.

Злоумышленник выхватил «ствол» марки «ИЖ», внешне похожий на пистолет «ПМ», и открыл стрельбу сначала для устрашения в землю, а затем в потерпевшего, ранив его в область шеи, после чего спешно ретировался с места происшествия, — сообщил Горелых.

Орудие преступления позже было обнаружено в выгребной яме уличного туалета в селе Шокурово, куда фигурант спрятал его перед побегом. Следственный комитет предъявил уральцу обвинение сразу по двум статьям: за покушение на убийство и незаконный оборот оружия. В ожидании суда обвиняемый помещен в следственный изолятор, а изъятый пистолет приобщен к материалам дела в качестве главного вещественного доказательства.

