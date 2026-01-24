Установлено число жертв взрыва в автосервисе в Краснодаре МЧС: при взрыве газа в автомастерской в Краснодаре пострадали четыре человека

При взрыве газового баллона в административном здании автомастерской в Краснодаре пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Инцидент обошелся без последующего возгорания.

Произошел взрыв газового баллона в административном двухэтажном здании автомастерской с последующим обрушением кровли (ориентировочная площадь 100 м кв.), без последующего возгорания. В результате пострадали четыре человека, — рассказали в ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что взрыв в автосервисе обрушил крышу здания. Авторы добавили, что пострадать мог механик, который обслуживал автомобиль в момент инцидента. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

До этого стало известно, что в Коми умерла девушка, пострадавшая при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Она скончалась 23 января в Эжвинской горбольнице. Первой пострадавшей не стало 19 января. Всего во время инцидента на занятиях пострадали 19 человек, состояние некоторых из них медики оценивают как тяжелое.