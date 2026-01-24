Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 12:19

Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось

В Коми умерла еще одна пострадавшая при взрыве в центре подготовки МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пациентка, пострадавшая при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре, скончалась 23 января в Эжвинской горбольнице, сообщили в Минздраве Коми. Первой пострадавшей не стало 19 января.

23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД, — говорится в сообщении.

На данный момент шесть человек получают лечение в московских клиниках, один из них находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Центра имени Вишневского. Еще два пациента проходят реабилитацию в Коми. Один человек был направлен в специализированную клинику в Приволжье.

Ранее стало известно, что в действие учебно-имитационную гранату в сыктывкарском центре МВД привел преподаватель. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд отправил его под домашний арест.

Прощание с погибшей сотрудницей полиции Ириной Красильниковой прошло 21 января. 19-летнюю девушку похоронили в Выльгорте рядом с могилами родных. Она скончалась утром 19 января в реанимации республиканской больницы. Причиной стали тяжелые ожоги и отравление угарным газом.

взрывы
МВД
Коми
пострадавшие
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Россиян не пустят на церемонию открытия Олимпийских игр
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.