Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось В Коми умерла еще одна пострадавшая при взрыве в центре подготовки МВД

Пациентка, пострадавшая при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре, скончалась 23 января в Эжвинской горбольнице, сообщили в Минздраве Коми. Первой пострадавшей не стало 19 января.

23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД, — говорится в сообщении.

На данный момент шесть человек получают лечение в московских клиниках, один из них находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Центра имени Вишневского. Еще два пациента проходят реабилитацию в Коми. Один человек был направлен в специализированную клинику в Приволжье.

Ранее стало известно, что в действие учебно-имитационную гранату в сыктывкарском центре МВД привел преподаватель. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд отправил его под домашний арест.

Прощание с погибшей сотрудницей полиции Ириной Красильниковой прошло 21 января. 19-летнюю девушку похоронили в Выльгорте рядом с могилами родных. Она скончалась утром 19 января в реанимации республиканской больницы. Причиной стали тяжелые ожоги и отравление угарным газом.