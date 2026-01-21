В Сыктывкаре простятся с 19-летней погибшей при взрыве в учебном центре МВД

Прощание с погибшей после взрыва и пожара в учебном центре МВД в Сыктывкаре сотрудницей полиции Ириной Красильниковой пройдет 21 января, сообщили в Свято-Вознесенском храме в комментарии ТАСС. 19-летнюю девушку похоронят в Выльгорте рядом с могилами родных.

Отпевание пройдет 21 января в Свято-Вознесенском храме. Похоронят девушку в Выльгорте, где находятся могилы ее родных, — отметили в храме.

Красильникова скончалась утром 19 января в реанимации республиканской больницы. Причиной стали тяжелые ожоги и отравление угарным газом. У других пострадавших также зафиксированы ожоги кожи и дыхательных путей и последствия воздействия дыма.

В больницах остаются 10 пострадавших: семерых разместили в федеральных центрах Москвы и Нижнего Новгорода. Еще трое сейчас проходят амбулаторное лечение, пятерых уже выписали домой.

Ранее стало известно, что в действие учебно-имитационную гранату в сыктывкарском центре МВД привел преподаватель. Против него также возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд отправил его под домашний арест.