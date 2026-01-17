Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 01:56

Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Сыктывкаре

После взрыва в центре МВД в Сыктывкаре в больницах остаются 19 пострадавших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре 19 человек продолжают находиться в больнице, сообщили ТАСС представители Минздрава Республики Коми. Отмечается, что четверо из них пребывают в состоянии, которое медики оценивают как крайне тяжелое.

В стационарах находятся 19 человек. Из них четверо в крайне тяжелом состоянии, пятеро — «тяжелые», четверо — в состоянии средней тяжести, у шести легкая степень тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты. На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.

