Власти раскрыли причину взрыва в Сыктывкаре Правительство Коми: в центре МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната

Чрезвычайное происшествие в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло в результате взрыва светошумовой гранаты, подтвердили в пресс-службе правительства Коми. Инцидент привел к масштабной эвакуации. Власти сообщили о девяти пострадавших.

Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек. Еще 200 пришлось эвакуировать из-за сильного задымления, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные. Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после ЧП. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, один человек от госпитализации отказался. Медики продолжают нести дежурство.

Ранее в МВД Коми сообщили, что полиция организовала проверку по факту мощного взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Там уточнили, что во время занятий с личным составом в здании прозвучал хлопок, а затем загорелась крыша, пламя удалось быстро локализовать.

