Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре превысило 20 человек Число пострадавших при взрыве в учебном центре МВД по Коми достигло 24 человек

Общее число пострадавших при взрыве и вспыхнувшем в результате пожаре в учебном центре МВД по Республике Коми выросло с 19 до 24 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Там уточнили, что впоследствии за медицинской помощью обратились еще пять пациентов. Сейчас они лечатся амбулаторно.

Всего пострадали 24 человек, из них 19 были госпитализированы, пять человек обратились за медпомощью позже, это амбулаторные пациенты, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одна из пострадавших при взрыве скончалась в больнице. Женщина попала в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, однако полученные жительницей Сыктывкара травмы оказались несовместимы с жизнью.

После взрыва в Сыктывкаре против начальника центра МВД возбудили уголовное дело. Должностное лицо задержали, ему вменяют превышение полномочий.

До этого появилась информация, что шестерых пострадавших при взрыве в Сыктывкаре перевели в Москву. В частности, одного пациента доставили в Национальный центр хирургии имени Вишневского.