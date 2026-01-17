В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант

В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант В Сыктывкаре возбудили уголовное дело против главы центра МВД

После взрыва в Сыктывкаре возбудили уголовное дело против начальника центра МВД, сообщили в Telegram-канале управления СК РФ Коми. Отмечается, что должностное лицо задержали, ему вменяют превышение полномочий.

В Сыктывкаре задержан второй подозреваемый по уголовному делу о происшествии в одном из административных зданий. В отношении начальника центра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, — уточнили в ведомстве.

Ранее сыктывкарский городской суд отказал следствию в заключении под стражу Владимира Опарина, преподавателя центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми. Его отправили под домашний арест. По ходатайству следователей и адвоката заседание прошло в закрытом от журналистов режиме. Участники суда отказались от комментариев.

Преподавателя центра обвиняют в халатности после того, как на одном из занятий от взрыва имитационной светошумовой гранаты пострадали 19 человек. Четверо из них пребывают в состоянии, которое медики оценивают как крайне тяжелое. Еще 200 человек пришлось эвакуировать.