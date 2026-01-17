Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 11:50

Появилась новая информация о пострадавших при взрыве в Коми

Шестерых пострадавших при взрыве в центре МВД Сыктывкара перевели в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шестерых человек, которые пострадали при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре, перевели в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава Коми. По данным ведомства, одного пациента доставили в Национальный центр хирургии имени Вишневского, пятерых — в Главный клинический госпиталь МВД России. Также еще одного пациента перевели из Эжвинской больницы в республиканскую больницу Коми.

По итогам осмотра было решено перевести одного пациента в Национальный центр хирургии имени Вишневского (Москва), пятерых пострадавших из Коми республиканской больницы — в Главный клинический госпиталь МВД России, — говорится в сообщении.

Пациентов доставили в в аэропорт, откуда борт Ил-76 с бригадой медиков вылетел в Москву. Ранним утром 17 января всех пострадавших доставили в столичные медучреждения.

Тем временем в Сыктывкаре продолжают лечение еще 13 человек, получивших травмы при взрыве. Трое находятся в городской больнице Эжвы, трое — в республиканской больнице и семеро — в Медсанчасти МВД Коми.

Ранее сообщалось, что в больницы Сыктывкара госпитализированы 18 человек, пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД. Как заявлял помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом.

Россия
Коми
взрывы
пострадавшие
Москва
санавиация
