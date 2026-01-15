Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 21:49

Названо число госпитализированных после взрыва в Сыктывкаре

Кузнецов: в Сыктывкаре госпитализировали 18 человек после взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В больницы Сыктывкара госпитализированы 18 человек, пострадавших при взрыве светошумовой гранаты, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом.

По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых — крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, — заявил Кузнецов.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты. На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.

Сыктывкар
Минздрав
взрывы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил привлечь армию для пресечения беспорядков в Миннесоте
Захарова прокомментировала слова Соловьева о внешней политике России
Обнищала: как спонсор ВСУ Лобода пытается вернуться в российский шоу-бизнес
Названо число госпитализированных после взрыва в Сыктывкаре
Седокова погасила миллионный долг Яниса Тиммы после их расставания
На Западе оценили значение конфликта Зеленского и Кличко
Российская ПВО ликвидировала группу БПЛА в небе над югом России
На Западе указали на заказчика подрыва «Северных потоков»
Суд ФРГ решил судьбу украинца, замешанного в подрыве «Северных потоков»
Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику
Стало известно о встрече Зеленского с Залужным
«Все хорошо»: воспитанник ЦСКА Адамс перед смертью искал клуб
«Устали»: на Западе увидели готовность украинцев пойти на уступки
В Башкирии закупили сельхозтехнику на 12 млрд рублей
«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на неожиданные слова Мерца о России
В темнокожую звезду «Реала» бросили банан на Кубке Испании
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Минфин рекордно увеличит ежедневные продажи валюты и золота
В ДНР подросток сбежал из детдома и канул в Лету
Аффирмации: что это, как притянуть удачу и деньги без магии? Готовые фразы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.