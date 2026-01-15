Названо число госпитализированных после взрыва в Сыктывкаре Кузнецов: в Сыктывкаре госпитализировали 18 человек после взрыва

В больницы Сыктывкара госпитализированы 18 человек, пострадавших при взрыве светошумовой гранаты, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты. На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.