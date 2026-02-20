В Москве горит автосервис на площади 500 «квадратов» В Москве начался пожар в автосервисе на площади 500 квадратных метров

Пожар на площади 500 квадратных метров начался в автосервисе в центре Москвы, сообщили Telegram-каналу РЕН ТВ в МЧС. В материале сказано, что в ликвидации возгорания принимают участие 67 человек.

Также задействованы 18 единиц техники. Информации о пострадавших, как говорится в публикации, не поступало.

Ранее в Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. В списке погибших оказались мальчик в возрасте девяти лет и его родители — 34-летний отец и 35-летняя мать.

До этого отец двух участников специальной военной операции остался без крыши над головой, после того как пожар уничтожил его дом и все документы. Пострадавшего переселили во временное жилье, а также помогли восстановить утраченные документы. Мужчина признался, что почти отчаялся и даже не рассчитывал на помощь.

Тем временем один взрослый и ребенок были госпитализированы после пожара на Пресненском Валу в Москве. Также медики оперативно оказали помощь 10 пострадавшим, в том числе троим детям. Кроме того, в списке пострадавших оказался один пожарный.