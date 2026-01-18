Водителя Porsche арестовали после задержания со стрельбой СК: в Балашихе арестован протаранивший машину ДПС водитель Porsche

Водителя Porsche арестовали на два месяца, после того как он протаранил в подмосковной Балашихе служебный автомобиль полиции и был задержан со стрельбой, передает пресс-служба регионального ГСУ СК России. Фигурант уголовного дела о насилии в отношении представителя власти и умышленном повреждении имущества частично признал свою вину.

В Балашихе по ходатайству следователя территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области судом арестован 47-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ), — сказано в сообщении.

По версии следствия, все произошло днем на улице Терешковой, когда наряд ДПС заметил иномарку с нечитаемыми номерами. Сотрудники попытались остановить нарушителя, но тот попытался скрыться, задев служебное авто и подвергнув жизнь дорожных полицейских опасности. Вскоре его удалось задержать.

