16 января 2026 в 18:31

История со стрельбой по лихачу на Porsche получила продолжение

В Балашихе возбудили дело в отношении таранившего машину ДПС лихача на Porsche

В подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело в отношении лихача на Porsche, который в попытке скрыться начал таранить машину ДПС и пытался задавить одного из сотрудников, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, дело завели по статьям 318 УК (насилие в отношении представителя власти) и 167 УК (умышленное повреждение имущества).

В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении сотрудника полиции, — говорится в сообщении.

По версии следствия, все произошло днем на улице Терешковой, когда наряд ДПС заметил иномарку с нечитаемыми номерами. Сотрудники попытались остановить нарушителя, но тот попытался скрыться, задев служебное авто и подвергнув жизнь дорожных полицейских опасности. Вскоре его удалось задержать.

Ранее сообщалось, что стрелявшим по разбушевавшимся в автобусе трем дебоширам в центре Москвы оказался 17-летний юноша. Сразу после выстрелов хулиганы набросились на парня и жестко избили его. Юношу госпитализировали. Расследование продолжается.

