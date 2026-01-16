История со стрельбой по лихачу на Porsche получила продолжение

В подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело в отношении лихача на Porsche, который в попытке скрыться начал таранить машину ДПС и пытался задавить одного из сотрудников, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, дело завели по статьям 318 УК (насилие в отношении представителя власти) и 167 УК (умышленное повреждение имущества).

В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении сотрудника полиции, — говорится в сообщении.

По версии следствия, все произошло днем на улице Терешковой, когда наряд ДПС заметил иномарку с нечитаемыми номерами. Сотрудники попытались остановить нарушителя, но тот попытался скрыться, задев служебное авто и подвергнув жизнь дорожных полицейских опасности. Вскоре его удалось задержать.

