Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 08:14

Появились подробности ночной стрельбы в центре Москвы

Расстрелявшим трех хулиганов в Москве оказался 17-летний юноша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стрелявшим по разбушевавшимся в автобусе трем дебоширам в центре Москвы оказался 17-летний юноша, передает Telegram-канал «112». По информации источника, сразу после выстрелов хулиганы набросились на парня и жестко избили его. Юношу госпитализировали. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что неизвестный подстрелил трех разбушевавшихся в автобусе дебоширов, чтобы усмирить их. Инцидент произошел в центре Москвы. По словам источника, мужчина сделал компании замечание, однако разговор решили продолжить уже на остановке. В какой-то момент перепалка превратилась в конфликт, и мужчина схватился за травматический пистолет. Все трое молодых людей были госпитализированы.

Также в Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина, который выслеживал лося, выстрелил в автомобиль. В результате один из пассажиров машины получил ранение в бедро и не выжил. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Следователи изъяли орудие преступления и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Москва
травматическое оружие
хулиганы
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции заявили о скором признании истинных целей СВО
Мигрантов принудят проходить медосмотр
Дмитриев иронично высказался о сотрудничестве Канады с Китаем
Названы даты Масленицы и Пасхи в 2026 году
Подруга неудачно сняла Кудрявцеву в бикини
Свердловчанка забрала свою долю от «Новогоднего миллиарда»
Названы самые популярные имена младенцев в 2025 году
ВСУ отправили «Вампиров» на передовую в Харьковской области
Бойцы «Горыныча» предали огню украинских диверсантов в зоне СВО
Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Для тех, кто не отгулял! Вкус праздника: нежная рыба под овощным маринадом
Появились подробности ночной стрельбы в центре Москвы
Стало известно о заметном росте безработицы в США при Трампе
Элитные полки ВСУ понесли тяжелые потери в Запорожской области
В Новосибирске будут судить преступную группу за аферу с квартирами мертвых
Союзник США неожиданно нарастил экспорт машин в Россию
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Капитуляция Украины и удары «Молнии-2» по ВСУ: новости СВО к утру 16 января
Губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА на Рязанскую область
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.