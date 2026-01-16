Появились подробности ночной стрельбы в центре Москвы

Стрелявшим по разбушевавшимся в автобусе трем дебоширам в центре Москвы оказался 17-летний юноша, передает Telegram-канал «112». По информации источника, сразу после выстрелов хулиганы набросились на парня и жестко избили его. Юношу госпитализировали. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что неизвестный подстрелил трех разбушевавшихся в автобусе дебоширов, чтобы усмирить их. Инцидент произошел в центре Москвы. По словам источника, мужчина сделал компании замечание, однако разговор решили продолжить уже на остановке. В какой-то момент перепалка превратилась в конфликт, и мужчина схватился за травматический пистолет. Все трое молодых людей были госпитализированы.

Также в Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина, который выслеживал лося, выстрелил в автомобиль. В результате один из пассажиров машины получил ранение в бедро и не выжил. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Следователи изъяли орудие преступления и устанавливают все обстоятельства случившегося.