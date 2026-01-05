Охотник по ошибке выстрелил в автомобиль, приняв его за лося

В Кингисеппском районе Ленинградской области 27-летний мужчина, выслеживающий лося, дважды выстрелил в автомобиль, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Одна из пуль попала в пассажира машины, ранив его в бедро. Мужчина не выжил.

В настоящее время мужчина задержан, орудие преступления изъято. Следователем ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в совершении преступления признал, — сказано в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

