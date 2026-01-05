Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 13:30

Охотник по ошибке выстрелил в автомобиль, приняв его за лося

В Ленобласти охотник случайно застрелил мужчину в автомобиле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Кингисеппском районе Ленинградской области 27-летний мужчина, выслеживающий лося, дважды выстрелил в автомобиль, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Одна из пуль попала в пассажира машины, ранив его в бедро. Мужчина не выжил.

В настоящее время мужчина задержан, орудие преступления изъято. Следователем ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в совершении преступления признал, — сказано в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

До этого в Новосибирской области двоих мужчин осудили за нелегальную охоту на косуль. Фигурантов дела приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Ранее убившего дядю и бабушку в Перми подростка приговорили к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Следствие установило, что в момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Школьник расправился с членами семьи «из личных неприязненных отношений».

охотники
происшествия
Ленинградская область
лоси
