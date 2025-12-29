Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:53

Двоих новосибирцев осудили за нелегальную охоту на косуль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новосибирской области двоих мужчин осудили за нелегальную охоту на косуль, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона. Фигурантов дела приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

По данным следствия, в июне 2025 года мужчины направились в село Лукошино с целью добыть несколько особей сибирской косули. В результате мужчины застрелили двух самок из охотничьего гладкоствольного ружья. Туши животных они впоследствии загрузили в автомобиль Chevrolet Niva.

Общий ущерб, причиненный Минприроды Новосибирской области, оценили в 400 тыс. рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела мужчины полностью возместили его. Иномарку, используемую для перевоза туш животных, конфисковали.

Ранее в Приморском крае задержали одного из браконьеров, причастного к убийству и расчленению амурского тигра. Региональная прокуратура сообщила, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 23 суток.

