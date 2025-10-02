В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер

В Приморском крае задержан один из браконьеров, причастный к убийству и расчленению амурского тигра. Региональная прокуратура сообщила, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 23 суток.

Подозреваемый является жителем Хасанского округа. Он пытался снять с себя вину и утверждал, что просто нашел части тела редкого хищника.

С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу один из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье <…>, сроком на один месяц 23 суток, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на автодороге Раздольное — Хасан и обнаружили в багажнике части туши краснокнижного животного. По данным гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, убитая особь была молодой, а само преступление, предположительно, совершено в августе — сентябре. При обыске у задержанных также была обнаружена крупная партия наркотических веществ.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников в мире. Его популяция в России насчитывает около 750 особей, и каждая потеря представляет серьезную угрозу для сохранения вида.

Ранее сообщалось, что зоопарк немецкого города Лейпциг принял решение усыпить трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра. Котят не приняла мать — она отказалась выкармливать их молоком, из-за чего маленькие хищники были обречены на голодную смерть.