25 декабря 2025 в 05:19

Первую партию тяжелых дронов «Бердыш» отправили в зону СВО

«Уралдронзавод» передал первую партию тяжелых дронов «Бердыш» в зону СВО

Фото: МО РФ
Предприятие «Уралдронзавод» отправило первую партию тяжелых боевых дронов «Бердыш» российским военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Ткачук. По его словам, это «очень стабильная машина», которая подтвердила свою надежность и летные характеристики на полигонных испытаниях.

В ходе полигонных испытаний она подтвердила свою надежность — за сотню вылетов никаких сбоев, с утра и до заката. После подготовки партии мы также дождались, пока пройдут переподготовку операторы. Тяжелый дрон имеет абсолютно другую прошивку, и навыки пилотирования [нужны] иные, — отметил собеседник агентства.

Ранее российский гибридный беспилотник «Сварог» новой модификации начал применяться в зоне СВО, о чем рассказал официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок «Фроботикс». Аппарат оснащен системой цифровой связи и способен решать задачи по доставке, также он способен стабильно поднимать полезную нагрузку массой до трех килограммов.

До этого в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) информировали: российский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» считается одним из самых передовых в мире среди аналогичных систем. Этот вывод был сделан после анализа использования ПЗРК в рамках специальной военной операции.

